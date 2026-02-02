ملف العمل البلدي في حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله

نعى العمل البلدي في حزب الله السيد عبد الكريم نصر الله ، وقال: بقلوبٍ يثقلها الفقد، نودّع السيد الحاج عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الذي ارتحل إلى جوار ربّه بعد حياةٍ عُمِّرت بالصبر، والإيمان، وهدوء الرجال الذين يتركون أثرهم بلا ضجيج.
اضاف: لم يكن رجلًا عابرًا في الذاكرة، بل أصلًا من أصول الثبات؛ أبًا ربّى بالقدوة، وغرس القيم في البيت، فأنبت قائدًا حمل همّ الأمة ومضى. عاش كريمًا، ورحل هادئًا، تاركًا خلفه سيرةً تُروى بلا مبالغة، ويكفيها صدقها.
اليوم، لا يُودَّع شخص فحسب، بل يُسلَّم إرثٌ من المعنى: معنى الأبوة التي تصنع الرجال، والبيوت التي تسبق الميادين، والصبر الذي لا يطلب شهرة.
وختم: نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه.
المصدر: موقع المنار