ملف العمل البلدي في حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله

نعى العمل البلدي في حزب الله السيد عبد الكريم نصر الله ، وقال: بقلوبٍ يثقلها الفقد، نودّع السيد الحاج عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الذي ‏ارتحل إلى جوار ربّه بعد حياةٍ عُمِّرت بالصبر، والإيمان، وهدوء الرجال الذين يتركون أثرهم بلا ضجيج‎.‎

اضاف: لم يكن رجلًا عابرًا في الذاكرة، بل أصلًا من أصول الثبات؛ أبًا ربّى بالقدوة، وغرس القيم في البيت، فأنبت قائدًا ‏حمل همّ الأمة ومضى. عاش كريمًا، ورحل هادئًا، تاركًا خلفه سيرةً تُروى بلا مبالغة، ويكفيها صدقها‎.‎

اليوم، لا يُودَّع شخص فحسب، بل يُسلَّم إرثٌ من المعنى: معنى الأبوة التي تصنع الرجال، والبيوت التي تسبق ‏الميادين، والصبر الذي لا يطلب شهرة‎.‎

وختم: نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه‎.‎

المصدر: موقع المنار