    لبنان

    عائلة الأسير يحيى سكاف نعت والد سيد شهداء الأمة

      نعت عائلة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، الى الأُمة العربية و الإسلامية و أحرار العالم، رحيل فقيدنا الكبير السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأُمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.

      و أضافت عائلة الأسير سكاف: اننا في هذه المناسبة الأليمة نتوجه بأحر التعازي و المواساة الى عائلة الفقيد المجاهد و الى الأخوة في قيادة حزب الله و الى المقاومين و جماهير المقاومة الاسلامية، لأن فقيدنا الكبير أفنى عمره في مسيرة نصرة الحق بمواجهة الباطل و كان أباً لسيد الشهداء و لجميع المقاومين.

      و ختمت آملةً من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، و أن يُسكنه فسيح جناته مع الأنبياء و الشهداء.

