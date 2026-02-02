عائلة الأسير يحيى سكاف نعت والد سيد شهداء الأمة

نعت عائلة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، الى الأُمة العربية و الإسلامية و أحرار العالم، رحيل فقيدنا الكبير السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأُمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.

و أضافت عائلة الأسير سكاف: اننا في هذه المناسبة الأليمة نتوجه بأحر التعازي و المواساة الى عائلة الفقيد المجاهد و الى الأخوة في قيادة حزب الله و الى المقاومين و جماهير المقاومة الاسلامية، لأن فقيدنا الكبير أفنى عمره في مسيرة نصرة الحق بمواجهة الباطل و كان أباً لسيد الشهداء و لجميع المقاومين.

و ختمت آملةً من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، و أن يُسكنه فسيح جناته مع الأنبياء و الشهداء.