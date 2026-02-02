وفاة والد سيد شهداء الأمة السيد عبد الكريم نصر الله

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

صدق الله العلي العظيم

وفاة والد سيد شهداء الأمة السيد عبد الكريم نصر الله

بمزيدٍ من الحزن والأسى، أُعلن عن وفاة المربّي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله (رض).

ومن المقرّر أن يُشيَّع جثمانه الطاهر عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 2 شباط 2026، من أمام روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يُوارى الثرى في روضة شهداء المقاومة الإسلامية – الغبيري.

كما تُقبَل التعازي ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا في قاعة الإمام السيد موسى الصدر، في روضة الشهيدين – الغبيري. دعوة عامة حزب الله وحركة أمل

