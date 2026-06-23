“الإصلاح والوحدة” وزعت مستلزمات ضرورية على النازحين في مدرسة رفيق الحريري الرسمية – تكريت

واصلت جمعية “الإصلاح والوحدة” نشاطها الإنساني والإغاثي في محافظة عكار، حيث كانت على موعد مع الاهالي النازحين في مركز الإيواء في مدرسة رفيق الحريري الرسمية – تكريت، تأكيدًا لـ “التزامها الوقوف إلى جانب المحتاجين ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة”.

وقام رئيس لجنة الإغاثة في عكار زياد العلي، يرافقه طبيب اختصاصي، بجولة ميدانية داخل مركز الإيواء، حيث تم الكشف الطبي على عدد من المرضى وتقديم الأدوية والعلاجات المناسبة لهم، إلى جانب تقديم الإرشادات الصحية اللازمة التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما تم توزيع مساعدات إنسانية شملت حليب الأطفال والحفاضات وبعض المستلزمات الضرورية، والاستماع إلى أوضاع النازحين واحتياجاتهم، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عنهم ومواكبة متطلباتهم الإنسانية والمعيشية.

وأكد العلي “أن جمعية الإصلاح والوحدة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها في مختلف المناطق، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية”، مشدداً على “أن دعم النازحين والوقوف إلى جانبهم واجب أخلاقي وإنساني يعكس قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع اللبناني”.

وأشاد ب”صمود أهلنا النازحين وثباتهم”، معتبراً أنهم “يقدمون نموذجاً في الصبر والتضحية والتمسك بالكرامة”، ومؤكداً أن “الوقوف إلى جانبهم هو أقل ما يمكن تقديمه تقديراً لمعاناتهم وتضحياتهم”.

وشكر لـ “جمعية وتعاونوا عملها المستمر وشراكتها الفاعلة في العمل الإنساني”، مثنياً على “روح التنسيق والتكامل بين الجمعيتين لما فيه خير أهلنا المحتاجين والنازحين”.

ودعا إلى “تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية، من أجل توحيد الجهود وتوسيع دائرة المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمحتاجة”، مؤكداً أن “جمعية الإصلاح والوحدة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية بكل أمانة وإخلاص خدمةً للإنسان”.