ناصر الدين: حاجات وزارة الصحة كبيرة جدًا، والهدف تحسين وتطوير كل القطاع الصحي

أكد وزير الصحة العامة في لبنان، ركان ناصر الدين، أن “القطاع الصحي قدّم الكثير من التضحيات والخدمات في لبنان، ويعود الرصيد الذي تتميز به وزارة الصحة العامة إلى التاريخ العريق في الطبابة والاستشفاء والصيدلة”.

وقال ناصر الدين، خلال إطلاقه الأحد برنامج “تمكين صيادلة المستشفيات”، الذي أُطلق بالتعاون بين نقابتي المستشفيات الخاصة والصيادلة، بالشراكة مع المعهد العالي للأعمال، “لا بدّ من أن يكون لكل الأفرقاء حقوقهم”. وأعلن أنه “يتم العمل على دراسة جدّية ومشتركة مع نقابة الصيادلة والمستشفيات الخاصة لتحسين الجعالة في القريب العاجل”. وأضاف: “هذه الجعالة التي سيتم التوصل إليها لن تؤثر على سعر الدواء، بل تهدف إلى تحسين ظروف العاملين في القطاع، لأن العجلة الاقتصادية متصلة ببعضها البعض، ويجب النظر إلى كل تفاصيلها”.

وعن إقرار الموازنة، قال ناصر الدين إن “حاجات وزارة الصحة كبيرة جدًا”، ولفت إلى “النقلة النوعية التي تحققت في ملف الدواء لناحية توسيع البروتوكولات العلاجية، كما أن التوسيع شمل الاستشفاء في عمليات متعددة”. وأمل أن “يستمر هذا التوسيع في هذه السنة”، مؤكدًا أن “الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة، بدءًا من الدواء والاستشفاء، وصولًا إلى تحسين ظروف الأطباء والصيادلة، لأن الهدف واحد، وهو تحسين وتطوير كل القطاع الصحي والنظام الصحي في لبنان، وتمكين الصيادلة، ولا سيما صيادلة المستشفيات، الذين يشكّلون مدماكًا أساسيًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام