الإمام الخامنئي: إيران لا تبدأ الحروب لكنها ستوجّه ضربة قوية لأي معتدٍ

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن “الشعب الإيراني سيردّ بقوة على أي اعتداء يستهدفه”، مشددًا على أن “إيران لا تسعى إلى الحرب ولا تبدأ بها، لكن أي هجوم عليها سيقابَل برد حاسم وقد يؤدي إلى حرب إقليمية”.

وخلال لقائه حشدًا من المواطنين في حسينية الإمام الخميني (رض)، قال الإمام الخامنئي إن “التهديدات الأميركية المتكررة، سواء عبر الحديث عن الحشود العسكرية أو الخيارات المطروحة على الطاولة، ليست جديدة ولن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني”، مضيفًا أن “محاولات ترهيب الإيرانيين فشلت في السابق ولن تنجح اليوم”.

وأشار إلى أن بلاده لا تعتدي على أي دولة، لكنها لن تتهاون في الدفاع عن نفسها، محذرًا من أن “إشعال أي حرب هذه المرة لن يقتصر على نطاق محدود”.

وفي سياق متصل، اعتبر الإمام الخامنئي أن “الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت أشبه بمحاولة انقلاب، هدفت إلى ضرب المراكز الحساسة في إدارة الدولة، من خلال استهداف قوى الأمن والمؤسسات الرسمية والبنى الحيوية، مؤكدًا أن هذه المحاولة أُحبِطت”.

المصدر: موقع المنار