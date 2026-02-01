الأحد   
    فنزويلا | آراء متباينة حول قانون النفط الجديد والتعاون مع الهند

      أظهرت آراء المواطنين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، انقساماً حول قانون الهيدروكربونات الجديد الذي يفتح قطاع النفط للاستثمار الخاص، وذلك في أعقاب إعلان الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز اتفاق تعاون استراتيجي في مجال الطاقة مع الهند.

      جاءت هذه التطورات بعد أقل من شهر على خطف الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية، في محاولة من الحكومة الجديدة لإحياء الاقتصاد وإعادة ضبط العلاقات الدولية.

      وبينما عبر بعض المواطنين عن تفاؤل حذر، رأى آخرون أن الفائدة ستقتصر على النخبة الحاكمة.

      هذه المشاهدات تأتي في سياق إعلان الرئيسة رودريغيز، التي تولت السلطة بموافقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن اتفاق تعاون استراتيجي في مجال الطاقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية والسيارات.

      يذكر أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، كانت أحد الموردين الرئيسيين للنفط الخام للهند حتى عام 2025، عندما شدد ترامب العقوبات الأمريكية على كاراكاس.

      وقد ضغطت واشنطن على الحكومة الجديدة لفتح حقول النفط للاستثمار الأمريكي، حيث قال ترامب إن واشنطن الآن “مسيطرة” على فنزويلا.

      المصدر: وكالة يونيوز

