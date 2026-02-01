ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عقب اجتماع مع الجانب الروسي، عن تفاؤل الولايات المتحدة إزاء جهود روسيا الرامية إلى تحقيق السلام بشأن النزاع الأوكراني.

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “نشعر بالتفاؤل إزاء هذا الاجتماع، وإزاء جهود روسيا لضمان السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي لدوره المحوري في السعي نحو سلام دائم ومستدام”.

وأضاف : “ضمّ الوفد الأميركي (خلال المفاوضات) المبعوث (الأمريكي) الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ورجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس (دونالد ترامب) جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض الرفيع جوش غرونباوم”.

وقال ويتكوف: “نحن نشعر بالتشجيع إزاء هذا الاجتماع الذي يُظهر أن روسيا تعمل على تأمين السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا لقيادة الرئيس ترامب الحاسمة في السعي لتحقيق سلام دائم ومستقر”.

أفادت “سبوتنيك”، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع في موكب سيارات، وفقا لمراسل “سبوتنيك”.

الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن “المباحثات تسير في أجواء بنّاءة”.

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرًا إلى أن “نفقًا عبر مضيق “بيرينغ”، يمكن إنجازه في أقل من 8 سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا”.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها “مثيرة للاهتمام”، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن “بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك