    عربي وإقليمي

    مصادر سعودية تنفي احتمال انضمام تركيا إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان

      أكد مصدر مقرب من الجيش السعودي أن تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.

      وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤول سعودي أن “تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع مع باكستان”، نافيا بذلك التقارير التي تتحدث عن المفاوضات الجارية لهذه الغاية، وأضاف “إنها اتفاقية ثنائية مع باكستان وستبقى كذلك”.

      وأكد المسؤول هذه المعلومات قائلا: “هذه علاقة دفاعية ثنائية مع باكستان. لدينا اتفاقيات مشتركة مع تركيا، لكن الاتفاقية مع باكستان ستبقى ثنائية”.

      يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر 2025 خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على “الرياض – إسلام آباد” يعد هجوما على كليهما.

      وقالت وكالة “بلومبرغ” إن انضمام تركيا المحتمل سيمهد الطريق لتشكيل تحالف أمني جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه.

      وأضافت أن تركيا تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية وسط تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة، وتداخل مصالحها المتزايد مع مصالح السعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

      وترتبط باكستان وتركيا بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، حيث تتعاون الدولتان في عدد من المشاريع الدفاعية.

      وتزود أنقرة البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز “كورفيت”، كما قامت بتطوير العديد من طائرات “إف 16” المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

      وتسعى تركيا التي تتشارك حاليا تقنيات الطائرات المسيرة مع باكستان والسعودية، إلى إشراك الدولتين في برنامج طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس “كآن”.

      المصدر: وكالة فرانس برس

