الخير تابع ملف الأبنية المهددة في المنية

أعلن النائب أحمد الخير أنه تواصل اليوم مع رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة ونائب رئيس الاتحاد عامر العويك، وتباحثت معهما في ملف الأبنية المنية الادارية “التي تُشكِّل خطراً على السلامة العامة أو سلامة قاطنيها، وطلبتُ أن تقوم الدوائر المختصة في الاتحاد بإعداد ملف لعرضه على الجهات الحكومية لتكون المنية الادارية ضمن أي خطة حكومية لتأهيل وترميم الأبنية المهدَّدة”.

كما توجه “بالشكر الى رؤساء بلديات المنية الادارية على الجهد الذي يبذلونه على كل الصعد رغم الامكانيات المحدودة”، مؤكداً أن “التنسيق مع رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات أمر أساسي لمصلحة المنية الادارية، خصوصاً في ظل التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية