وزير الدفاع الألماني: أمريكا تحتاج أوروبا بقدر حاجتنا إليها

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الدول الأوروبية إلى التحلي بالثقة في التعامل مع الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحتاج أوروبا بقدر حاجة الأوروبيين إليها، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة “دويتشلاند” الإعلامية الألمانية.

وأشار الوزير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن النظر باستمرار إلى البيت الأبيض بطريقة خوفية سيكون خطأ كبيرًا، قائلاً: “إذا حدقنا في البيت الأبيض كما يحدق الأرنب في الأفعى، سنفقد التركيز على ما يتعين علينا القيام به: أن نصبح أكثر سيادة واستقلالية”.

وأضاف بيستوريوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد على إثارة الاضطراب والخوف لتحقيق أهدافه، محذرًا من أن الشعور بالخوف يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، مؤكدًا أن أوروبا لن تسمح بترهيبها، في إشارة إلى الخلافات السابقة حول مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.

وأشار الوزير إلى أن هناك أساسًا مشتركًا ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على الأهمية الجيوستراتيجية والجيواقتصادية لأوروبا بالنسبة للولايات المتحدة، قائلاً: “لنتخيل أن أوروبا ستقع ضمن نطاق نفوذ روسيا إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طرد الأمريكيين من هنا أو حملهم على الانسحاب، عندها ستجد الولايات المتحدة نفسها بين روسيا والصين، وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة الأمريكيين”.

وتطرق بيستوريوس إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، مشيرًا إلى أنها تعد أهم قاعدة لسلاح الجو الأمريكي خارج الولايات المتحدة، ولها دور محوري خاصة فيما يتعلق بالعمليات في الشرق الأدنى والأوسط.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في الشراكة الوثيقة مع أوروبا، وأنه لا توجد مؤشرات على نية واشنطن مغادرة حلف الناتو، مؤكدًا على الثقة في الأساس المشترك والتحالف الدفاعي بين الأطراف.

المصدر: روسيا اليوم