عراقجي: المفاوضات لا يمكن أن تُجرى بصورة إملائية وإذا وقع أي هجوم، فسيكون ردّنا قاسياً وقوياً جداً

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّه لا توجد في الوقت الراهن أي أرضية جدية لإجراء مفاوضات حقيقية ومثمرة مع الولايات المتحدة، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ أي عمل عدائي ضد إيران سيقابَل بردّ قاسٍ وقوي جداً.

وجاءت مواقف عراقجي خلال مقابلة مع قناة CNN Türk، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية التي تضع الخيار العسكري ضمن سيناريوهات التعامل مع طهران.

وأوضح عراقجي أنّ الحديث عن مفاوضات لا يمكن أن يكون جدياً في ظل استمرار أجواء التهديد والضغط، قائلاً إنّ «أي مفاوضات حقيقية تتطلّب أولاً إزالة هذه الأجواء»، ومشدداً على أنّ الدخول في مسار تفاوضي شكلي أو مصطنع «لن يؤدي إلى أي نتائج ملموسة».

وأشار إلى أنّه «من دون التوافق المسبق على إطار المفاوضات، ومضمونها، وقواعدها، لن يتحقق أي تقدّم»، معتبراً أنّ التجارب السابقة أثبتت أنّ التفاوض تحت الضغط أو الإملاءات لا يمكن أن يفضي إلى اتفاق عادل أو مستدام.

وفي ما يتعلّق بالعلاقات مع واشنطن، قال عراقجي إنّ الولايات المتحدة تحاول في كثير من الأحيان التواصل مع إيران عبر دول ثالثة، مؤكداً أنّ بلاده ليست ضد التواصل أو الحوار، لكنها تشترط أن يكون قائماً على أسس واضحة وعادلة. وأضاف: «إيران مستعدة لدبلوماسية عادلة ومتوازنة، لكن المفاوضات لا يمكن أن تُفرض، ومن دون احترام متبادل وتكافؤ في الشروط، لن يتم التوصل إلى أي اتفاق منصف».

وتطرّق وزير الخارجية الإيراني إلى احتمالات التصعيد العسكري، محذّراً من عواقب أي هجوم قد يستهدف بلاده، وقال: إذا وقع أي هجوم، فسيكون ردّنا قاسياً وقوياً جداً»، لافتاً إلى أنّ إيران تمتلك القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها «ولا تحتاج إلى الاعتماد على أي طرف.

وفي السياق نفسه، شدّد عراقجي على أنّ أولوية بلاده لا تزال المسار الدبلوماسي، رغم التهديدات، معتبراً أنّ الحوار يبقى الخيار الأفضل لتجنّب مزيد من التوتر في المنطقة. وأضاف: نأمل أن يسود التعقّل، وأن يتم اللجوء إلى الحوار بدل التصعيد، لأن أي مواجهة لن تكون في مصلحة أحد.

وختم بالقول إنّ إيران منفتحة على أي مسار تفاوضي جدي يحترم سيادتها ويأخذ في الاعتبار مصالحها، مؤكداً أنّ الدبلوماسية ستبقى خيارنا الأول، لكننا في الوقت نفسه مستعدون للدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة.

المصدر: وكالة إرنا