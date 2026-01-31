السبت   
   31 01 2026   
   11 شعبان 1447   
   بيروت 07:02
    دولي

    فنزويلا تعلن عن مشروع قانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين

      أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز عن مشروع قانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء بينهم زعماء المعارضة وصحفيون ونشطاء حقوقيون.

      وطلبت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هذا الإجراء. وهذا هو أحدث تنازل تقدمه رودريغيز منذ توليها السلطة في البلاد يوم 31 يناير بعد الاعتقال الجريء للرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

      وقالت رودريغيز لجمع من القضاة وغيرهم، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل.

      وأضافت خلال الفعالية التي بثها التلفزيون “آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية”.

      المصدر: روسيا اليوم

