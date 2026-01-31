السبت   
   31 01 2026   
   11 شعبان 1447   
   بيروت 05:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    روسيا | في زيارة لم تُعلن سلفًا.. بوتين يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

      التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان في زيارة لم تُعلَن سلفًا لموسكو وسط توترات بين واشنطن وطهران.

      وأوضح الكرملين، في بيان، أنّ “رئيس الدولة استقبل في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يزور روسيا”.

      وقال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عبر قناة السفارة على تطبيق تلغرام، إنّ “المباحثات ركزت على القضايا الإقليمية والدولية المهمة”.

      وتأتي هذه الزيارة في وقت يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريًا ضد طهران، ويدعوها في الوقت عينه لإبرام اتفاق في شأن برنامجها النووي.

      وعرضت موسكو التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، التوسط بين واشنطن وطهران.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      روسيا | موسكو تشهد أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 200 عام

      روسيا | موسكو تشهد أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 200 عام

      تركيا تبدأ جهودا دبلوماسية بموازاة التهديد الاميركي لايران

      تركيا تبدأ جهودا دبلوماسية بموازاة التهديد الاميركي لايران

      الحزام الأمني البحري… استعدادات إيرانية وصينية وروسية

      الحزام الأمني البحري… استعدادات إيرانية وصينية وروسية