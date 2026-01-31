روسيا | في زيارة لم تُعلن سلفًا.. بوتين يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان في زيارة لم تُعلَن سلفًا لموسكو وسط توترات بين واشنطن وطهران.

وأوضح الكرملين، في بيان، أنّ “رئيس الدولة استقبل في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يزور روسيا”.

وقال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عبر قناة السفارة على تطبيق تلغرام، إنّ “المباحثات ركزت على القضايا الإقليمية والدولية المهمة”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريًا ضد طهران، ويدعوها في الوقت عينه لإبرام اتفاق في شأن برنامجها النووي.

وعرضت موسكو التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، التوسط بين واشنطن وطهران.

المصدر: وكالة يونيوز