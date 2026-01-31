القضاء يلغي امتياز شركة “هاتشيسون” الصينية في قناة بنما

أعلنت بنما أن شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة للشحن البحري ستتولى موقتا إدارة ميناءين على القناة، بعدما ألغت المحكمة العليا الامتياز الممنوح لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، في قرار يقوض النفوذ الصيني في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وقالت الهيئة البحرية لبنما إن الحكومة “تعوّل على الدعم المتخصص لشركة آي بي أم ترمينالز التابعة لميرسك لتولي الإدارة الموقتة لميناءي بالبوا وكريستوبال”.

وأشارت إلى أن هذه الشركة هي “أحد المشغّلين البحريين الأكثر جدارة بالثقة في العالم، ما يجعل هذا الخيار ملائما لتولي هذه المسؤولية”.

وكان رئيس بنما خوسيه راوول مولينيو قال الجمعة إنّ “المباحثات جارية مع أحد فروع مجموعة ميرسك التي أبدت استعدادها لتشغيل الميناءين على نحو موقت ولديها الخبرة اللازمة لذلك”.

وفي ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، اكتسبت موانئ الحاويات قيمة كبيرة، لا سيما تلك الكائنة في مواقع استراتيجية جيوسياسية كقناة بنما.

فبعد أيام قليلة من بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية، هدد باستعادة القناة التي بنتها الولايات المتحدة وسلمتها إلى بنما عام 1999 لمنع الصين من السيطرة عليها.

لكن بنما رفضت التصريحات عن سيطرة الصين الفعلية على القناة التي تعبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، لكنها اتخذت في الوقت نفسه إجراءات لاسترضاء ترامب.

وسعت الشركة لبيع موانئها في قناة بنما إلى تحالف تقوده شركة إدارة الأصول الأميركية بلاك روك. ولم يتضح مصير هذا المقترح بعد قرار المحكمة.

