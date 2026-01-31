ترامب: صادرات الصين للولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى لها في 25 عاما

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقال رأي نشره في صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها في ربع قرن.

وكتب ترامب: “انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وتتدفق مئات المليارات الإضافية من الدولارات إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مقاله: “أتمنى بصدق أن تتابع المحكمة العليا هذه الأرقام، لأن بلدنا لم يشهد شيئا مثل هذا من قبل!”.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، والتي بدأت بعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير 2025، ثم رفعها إلى 20% في مارس من العام نفسه.

وبعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة، وصلت الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145%، بينما فرضت الصين رسوما بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين عدة محطات تفاوضية، منها اتفاق منتصف مايو على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% اعتبارا من 14 مايو ولمدة 90 يوما. لكن التوترات عادت للظهور في أواخر الربيع وأوائل صيف 2025، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المبدئي.

وفي آب / أغسطس 2025، تم تمديد الوقف المؤقت لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما إضافية.

وفي أواخر تشرين الاول / أكتوبر، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة غيمهاي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، حيث توصلا إلى اتفاقية تجارية لمدة عام.

وبموجب الاتفاقية، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 57% إلى 47%، وخفضت الرسوم الجمركية على الفنتانيل من 20% إلى 10%. كما سمح الرئيس الصيني بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

المصدر: وول ستريت جورنال