تباطؤ النمو السكاني في أميركا مع تراجع الهجرة

أظهرت بيانات للحكومة الاتحادية الأميركية تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة إلى أدنى معدل منذ ​جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع الانخفاض التاريخي في الهجرة على مستوى العالم.

وأفادت تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي بأن عدد سكان الولايات المتحدة شهد زيادة قدرها 1.8 مليون شخص فقط، أو 0.5 في المئة، ليصل إلى 341.‌8 مليون نسمة ‌في العام المنتهي ‌في ⁠يونيو (حزيران) ​2025.

وذكر ‌أنه على الصعيد العالمي، تباطأ صافي الهجرة الدولية أيضاً خلال الفترة نفسها، إذ انخفض من 2.7 مليون إلى 1.3 مليون.

وقالت كريستين هارتلي مساعدة رئيس قسم التقديرات والتوقعات في مكتب الإحصاء، “مع بقاء معدل ⁠المواليد والوفيات مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإن الانخفاض ‌الحاد في صافي الهجرة الدولية هو السبب الرئيس لتباطؤ ‍معدل النمو الذي نراه الآن”.

وتغطي هذه البيانات الأشهر الستة الأخيرة في ولاية الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن والأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب، الذي جعل ​اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة حجر زاوية في حملته الانتخابية.

ويستعد ترمب وإدارته للمضي ⁠في حملتهم على الهجرة في عام 2026 مع زيادة في تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رغم ما تواجهه الوكالة من انتقادات حادة لأساليبها بعد أن قتل عناصرها رجلاً وامرأة أميركيين في مينيسوتا هذا الشهر، من بين عمليات إطلاق نار أخرى.

ولم يتضح بعد التأثير الاقتصادي الكامل لتباطؤ النمو السكاني على الاقتصاد الأميركي، لكن خبراء اقتصاد أشاروا ‌إلى أن إجراءات الهجرة قلصت العمالة المتاحة في بعض القطاعات، مثل البناء.

المصدر: الاندبندنت