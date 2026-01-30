ليوبينسكي: الموقف الأوروبي من غرينلاند “دعوة للتفكير” لمن يعوّل على أمن الاتحاد الأوروبي

قال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي إن سياسة أوروبا في “حماية” غرينلاند تدعو إلى التفكير لمن يربطون أمنهم بوعود الجهات الأوروبية الراعية.

وجاء في تصريحات أدلى بها لوبينسكي لوكالة ” نوفوستي”: “في رأيي، يجب أن تكون الأحداث الأخيرة (في إشارة إلى عجز أوروبا عن حماية غرينلاند) سببًا كافيًا لإعادة تقييم المواقف من قبل كل من يربط مستقبله وأمنه بوعود الرعاة الأوروبيين”.

وأضاف: “بناءً على رد فعل دونالد ترامب، يبدو أن ‘الجبهة الأوروبية الموحدة’ المزعومة لحماية غرينلاند قد تركَت لديه انطباعًا قويًا، وإن لم يكن الانطباع الذي توقعه الأوروبيون بالضبط”.

كما استذكر لوبينسكي كيف غادر ممثلو القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)غرينلاند على عجل بعد وقت قصير من بدء مهمتهم هناك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتصاعدة حول غرينلاند، الجزيرة التي تشكل جزءا من مملكة الدنمارك، حيث كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا مطالبته بأن تصبح الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة.

من جانبها، حذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام سلامتها الإقليمية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية