كرامي دانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:” تعرب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، عن إدانتها الشديدة وأسفها البالغ لما تم اليوم على هامش جلسة مناقشة الموازنة، حيث أدى التوتر والتدافع إلى وقوع صدامات مؤسفة بين عدد من الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

إن وزيرة التربية تؤكد أن الأساتذة في الملاك والمتعاقدين يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية، وأن مطالبهم المعيشية والمهنية هي مطالب محقّة وعادلة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي أثقلت كاهل الجسم التعليمي برمّته. وتشدد الوزيرة كرامي على وقوفها الكامل إلى جانب الأساتذة في الملاك والتعاقد في نضالهم المشروع من أجل نيل حقوقهم، وتؤكد حرصها الدائم على متابعة هذه المطالب والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا وزارة المالية”.

في الوقت نفسه، تؤكد الوزيرة كرامي رفضها المطلق لأي شكل من أشكال العنف أو المساس بسلامة أفراد الهيئة التعليمية المتظاهرين أو القوى الأمنية، داعية إلى حماية حق التعبير السلمي، وفتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول كسبيل وحيد للوصول إلى حلول عادلة تحفظ الكرامة وتصون الحقوق.

كما تؤكد أن كرامة الأستاذ من كرامة التربية، وأن لا نهوض للقطاع التربوي إلا بإنصاف العاملين فيه والاستماع إلى صوتهم ومطالبهم وهو ما أكدت عليه مرارا وتكرارا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام