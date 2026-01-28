الخارجية المصرية تتحرك لخفض التصعيد: اتصالات مع طهران وواشنطن لتهدئة التوتر الإقليمي

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور “بدر عبد العاطي”، اتصالين هاتفيين مع كلٍّ من وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط “ستيف ويتكوف”، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصالين على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مؤكدًا “أهمية التهدئة وتهيئة المناخ المناسب لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي”.

كما أكد وزير الخارجية المصري أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: موقع المنار