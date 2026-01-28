الرئيس بري اعلن بدء جلسة مناقشة الموازنة في يومها الثاني

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 وإقراره، في يومها الثاني.

ويستكمل مجلس النواب جلساته التي إفتتحت أمس لمناقشة الموزانة ولمزيد من التفاصيل حول جلسة اليوم مراسلنا حسين عواد يوجز لنا التالي…





وبالتزامن مع جلسة المجلس النيابي التي تناقش موضوع الموازنة العسكريون المتقاعدون يستمرون باعتصامهم في وسط العاصمة بيروت ولمزيد من التفاصيل حول حراك العسكريين مراسلنا حسن خليفة يوضح لنا التالي…





هذا واعتبر النائب نعمة افرام في كلمة القاها في جلسة مناقشة الموازنة ان الدولة اللبنانية أثبتت أنها” رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الاموال الى لبنان”.

وراى أن “قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل اذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها”.

واضاف:”في القطاع العام معظم الناس يعيشون ب 300 دولار وهذا ليس مقبولا. ان تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكانها في سلم الودائع الاساسية”، فرد الرئيس بري ان القانون يعمل عليه.

اما عن موضوع الانتخابات فراى النائب افرام انه اذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق والقانون القابل للتطبيق غير نافذ فلنضع قانونا جديدا، حان الوقت لمجلس نواب ومجلس شيوخ في الوقت نفسه لان الاصلاح يقتضي مجلس شيوخ فاعلًا”.





المصدر: موقع المنار