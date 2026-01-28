الملاحة الإيرانية: حركة نقل البضائع تسير بشكل طبيعي ولا مخاطر على الأساطيل

أكد أمين عام رابطة الملاحة البحرية والصناعات ذات الصلة، “مسعود بل مه”، أن “حركة نقل البضائع من وإلى إيران مستمرة بشكل طبيعي، ولا توجد أي مخاوف أو عوائق تؤثر على عمل الأساطيل البحرية الإيرانية”.

وقال بل مه، في تصريح خاص لوكالة “إرنا” اليوم الأربعاء، إن “إيران واجهت على مدى العقود الـ47 الماضية مضايقات متكررة من القوات الأمريكية المعادية المنتشرة في الخليج الفارسي ومناطق أخرى، إلا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدت لها بحزم ومنعت تأثيرها على الملاحة البحرية”.

وأوضح أن “القوات الأمريكية لم تشكل حتى الآن أي تهديد أو عرقلة للأساطيل التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية”، مؤكدًا أن “القوات المسلحة الإيرانية في حالة جهوزية دائمة لتأمين الدعم والحماية اللازمة”.

وأشار بل مه إلى أن “التهديدات بالعقوبات أدت إلى زيادة كلفة ومدة نقل البضائع، غير أن عمليات الشحن والتجارة البحرية مستمرة بفضل إمكانات وقدرات القطاع الخاص”، مشددًا على أنه “لا داعي للقلق بشأن حركة الملاحة من وإلى إيران”.

المصدر: وكالة إرنا