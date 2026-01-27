البرلمان العراقي يتسلم طلب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بدأ مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، جلسته المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما تسلم رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أن “طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين”.

وفي وقت سابق اليوم، نفى مجلس النواب تأجيل جلسة الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن “جلسة يوم الثلاثاء الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة في موعدها المحدد، ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها”.

المصدر: واع