استشهاد شابين ليلاً أحدهما مصري الجنسية بقصف طائرة مسيّرة للاحتلال في منطقة النبطية

ارتكب العدو الإسرائيلي مساء أمس جريمة جديدة بحق المدنيين في منطقة النبطية، أدت إلى استشهاد شابين من بلدة الدوير، هما سامر علاء حطيط (22 عاماً) من بلدة الدوير، والشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عاماً، مصري الجنسية ومقيم في الدوير).

وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارتهما من نوع “ميتسوبيشي” رباعية الدفع بثلاثة صواريخ موجّهة على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت، ما أسفر عن احتراق المركبة واستشهاد ركابها على الفور.

هرعت فرق الإسعاف من مختلف الجمعيات إلى مكان الحادث، ونقلت أشلاء الشهيدين إلى مستشفيي “الشيخ راغب حرب” و”النجدة الشعبية اللبنانية” في النبطية، فيما عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق في السيارة المستهدفة.

وأوضحت المعلومات أن الشهيد حطيط كان طالباً جامعياً ويعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية، بينما الشهيد رمضان يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في الدوير.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام