بعد تهديدات ترامب.. رئيس الحكومة الكندية يقول إن بلاده لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لا تعتزم الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع الصين، مؤكدًا أن هذا الموقف يتماشى مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA).

وقال كارني للصحفيين: “بموجب اتفاقية CUSMA، نلتزم بعدم الدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي لا تمتلك نظام اقتصاد سوق دون إخطار الشركاء مسبقًا. ليس لدينا خطط في هذا الصدد مع الصين أو أي اقتصاد آخر لا يملك نظام اقتصاد سوق.”

وأضاف أنه تم حل بعض القضايا التي نشأت في العلاقات الكندية الصينية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بكين بشأن السيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها.

وتأتي تصريحات كارني بعد تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن كندا “تدمّر نفسها بنفسها” من خلال التعاون مع الصين. وأكد ترامب أنه إذا توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورًا لرسوم جمركية بنسبة 100%.

المصدر: روسيا اليوم