لبنان

تسهيلات وإعفاءات من الرسوم للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن تقديم تسهيلات واعفاءات من الرسوم للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية.

وقال البيان “إلتزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية وبعد انتفاء أسباب النزوح خاصة لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، تعلن المديرية العامة للأمن العام تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك إعتباراً من تاريخ 01/07/2025 لغاية 30/09/2025”.

واشار البيان إلى أنه “بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام