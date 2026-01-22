“نقابة المرئي والمسموع” أسفت لاستدعاء إعلاميين بسبب انتقادهم شخصيات معيّنة أو إبداء رأي معادٍ للعدو

أسفت “نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع” في لبنان، في بيان لها الخميس، “لاستدعاء إعلاميين بسبب توجيه انتقاد لشخصيات معيّنة أو لمجرّد إبداء رأي معادٍ لإسرائيل المنصوص عنها عدوًّا في قوانيننا”.

وطالبت النقابة “رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الإعلام التحرك لوقف هذه الاستدعاءات، أو على الأقل أن تكون عبر الجهة المعنية، أي محكمة المطبوعات، وليس المباحث الجنائية، أو الاستماع إلى هؤلاء في القصر الجمهوري للوقوف عند وجهة نظرهم والاستماع إلى رأيهم، بدلاً من سوقهم إلى المحاكم، فهم يعبّرون عن فئة وازنة من اللبنانيين”.

وأعلنت النقابة “تضامنها مع من يتم استدعاؤهم واستعدادها للوقوف إلى جانبهم، كون فعلهم مرتبط بحرية التعبير والعمل الإعلامي، وهو ما يتميّز به لبنان، ومن دونه يفقد ميزته”، وسألت: “لماذا الكيل بمكيالين وعدم التعامل بالمثل بين الإعلاميين، خصوصًا أن منهم من يتطاول على شخصيات ومقامات وطنية لها شعبيتها ولا يتم استدعاؤهم؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام