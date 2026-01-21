“تجمع العلماء”: شرعية سلاح المقاومة مكتسبة من القانون الدولي وهو بالنسبة إلينا تكليف وطني وشرعي وإلهي

أعلن “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، أن “ما أورده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وصل حدا لم يعد بإمكاننا التغاضي عنه، لأنه يشكل مرحلة مصيرية، وهو إعلان من قبل فخامته عن نهج سيتبعه في السنوات المقبلة، ما يشكل خطرا على مستقبل البلاد”.

ولفت الى أن رئيس الجمهورية “قال إنه في مجال خطة حصر السلاح حقق ما لم يعرفه لبنان منذ 40 عاما، وهذا أمر واقع وحاصل لا شك، إلا أنه استطاع أن يسحب السلاح من جنوب النهر، وهو لم يحصل منذ أربعين سنة، لكن أن يعتبر ذلك إنجازا بأن يسحب من التداول سلاحا كان سببا في تحرير لبنان من العدو الصهيوني، فهذا ما يستدعي الاستغراب”، مؤكدا أن “شرعية هذا السلاح مكتسبة من القانون الدولي الذي يعطي للشعوب الحق باقتناء السلاح للدفاع عن أرضها المحتلة”.

وعن “القول بأن مصلحة لبنان هي بعدم زجه في مغامرات انتحارية، فإن الامر بالنسبة إلينا هو أداء تكليف وطني وشرعي وإلهي في تحرير الأرض، وسيبقى حتى التحرير الكامل، وهي إن كانت مغامرة، فهي مغامرة مشرفة واستشهادية وليست انتحارية”.

وشدد على أن “المقاومة لم تكن يوما مغامرة وغير عقلانية، بل كانت تحمل هما، وهو التحرير وحققته وستحققه إن شاء الله قريبا، وعلى ما يبدو سنصل إلى قناعة بأننا سنضطر للعودة إلى سلاحنا ومقاومتنا لتحرير أرضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام