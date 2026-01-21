المجلس البلدي لمدينة النبطية يزور مدارس رسمية دعمًا للعملية التربوية

قام وفد من المجلس البلدي لمدينة النبطية، ضمّ لجنة التربية والشباب ولجنة المرأة والطفل، بزيارة عدد من المدارس الرسمية في المدينة، في إطار حرص المجلس على دعم القطاع التربوي والاطلاع على أوضاع المدارس عن كثب.

وخلال الجولة، اطّلع الوفد على سير العملية التعليمية، واستمع إلى ملاحظات إدارات المدارس حول التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها. كما جرى التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المجلس البلدي والمدارس الرسمية، ضمن الإمكانات المتاحة، لما فيه مصلحة الطلاب وتعزيز البيئة التعليمية.

المصدر: جمعية العمل البلدي