“وول ستريت” تخسر 1.4 تريليون دولار في يوم واحد

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أمس انهيارًا حادًا، حيث فقدت نحو 1.4 تريليون دولار في جلسة واحدة، بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال المخاوف بشأن النزاع التجاري مع أوروبا.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.06% ليصل إلى 6796.86 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2025. كما تراجع مؤشر “ناسداك” المركب بنسبة 2.39% إلى 22954.32 نقطة، وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.76% إلى 48488.59 نقطة، وفق بيانات التداول.

وجاءت التراجعات مع تجنب المستثمرين للمخاطرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول الأوروبية، في محاولة لدفعها لقبول مطالبه بشأن ضم غرينلاند.

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف بشأن احتمال اندلاع نزاع عسكري بين دول الناتو في المنطقة القطبية الشمالية، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما زاد الضغوط على الأسواق المالية العالمية.

المصدر: روسيا اليوم