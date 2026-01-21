نيوزيلندا تجري انتخابات عامة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، الأربعاء، الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مدشّنًا في الوقت نفسه حملته الانتخابية سعيًا للفوز بولاية جديدة، ومتعهدًا بتحقيق ازدهار اقتصادي.

وتتولى الحكومة المحافظة، وهي ائتلاف يضم حزب الوطني من تيار يمين الوسط وحزبي الأقلية “نيوزيلندا أولًا” و”أكت”، السلطة منذ انتخابات عام 2023.

وقال لوكسون، في مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات، إن على النيوزيلنديين “الموازنة بين من هو الأقدر على تشكيل حكومة مستقرة وقوية في عالم يتسم بالتقلب الشديد وعدم اليقين، وتوفير اقتصاد قوي مع إنفاق مسؤول وضرائب أقل وفرص أكبر للأفراد والعائلات”.

وتراجعت شعبية لوكسون (55 عامًا) خلال العام الماضي، في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، كما واجه انتقادات بشأن بعض سياساته، من بينها إغلاق هيئة صحية مستقلة مخصّصة للسكان الأصليين، وعدم زيادة التمويل المخصص لموظفي الصفوف الأمامية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في البطالة.

وقال رئيس الوزراء إن «الاقتصاد يتعافى، وخطة الحزب الوطني لإصلاح الأساسيات وبناء المستقبل تحقق نتائج ملموسة»، معتبرًا أن «الوقت ليس مناسبًا لتعريض هذه الإنجازات للخطر».

وأضاف لوكسون أنه منفتح على العمل مجددًا مع حزبي “نيوزيلندا أولًا” و”أكت” بعد الانتخابات، لكنه شدد في الوقت نفسه على سعيه للحصول على تفويض قوي لصالح الحزب الوطني.

المصدر: رويترز