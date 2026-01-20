الشيخ القطان: طلبة القرآن هم جيل المستقبل وحَمَلة رسالة تحرير المقدسات

أحيت جمعية “قولنا والعمل” ذكرى الإسراء والمعراج باحتفال خاص لطلبة القرآن الكريم، في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في بلدة برالياس، تحدث فيه رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان الذي نوه بدور مراكز تعليم القرآن الكريم في بناء الأجيال، وحيا “طلبة القرآن الكريم في فلسطين، ولا سيما في غزة هاشم، وفي لبنان وكل مكان يتعرض لاعتداءات العدو الصهيوني”.

وأكد القطان أن “طلبة القرآن الكريم هم جيل المستقبل، وهم من سيحمل راية الدفاع عن المقدسات”، مشددا على أن “المجاهدين من طلبة القرآن هم من سيحملون مشاعل القضية، وسيكونون سببا في تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس، ومنع الاعتداء على لبنان وكل أرض يهددها العدو الصهيوني”.

بدورها، أكدت مسؤولة الهيئة النسائية في الجمعية المهندسة منال القطان أن “إحياء ذكرى الإسراء والمعراج واجب إيماني وتربوي، لما تحمله هذه المناسبة من معانٍ عظيمة تؤكد مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتغرس في النفوس قيم الإيمان والصبر والثبات”.

وشددت على أن “هذه الذكرى تذكر بأهمية الصلاة التي كانت هدية الإسراء والمعراج، وبأن القرآن هو النور الذي يهدي القلوب ويصنع الأجيال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام