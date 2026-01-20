بلدية قلاوية تطلق حملة تشجير بـ200 شتلة مثمرة لتعزيز البيئة والتنمية المستدامة

نفّذت بلدية قلاوية الكنوبية حملة تشجير شاملة، تم خلالها زراعة 200 شتلة من الصنوبر المثمر، والخرنوب، والكينا، على أرض مملوكة للبلدية خصّصت لتصبح مساحة خضراء تخدم البلدة وسكانها، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الواقع البيئي والحفاظ على المساحات الخضراء.

وتهدف الحملة إلى توسيع الرقعة الخضراء، والحد من آثار التلوث، والمساهمة في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت البلدية أن “اختيار أنواع الشتول جاء لما لها من أهمية بيئية واقتصادية؛ إذ يُعد الصنوبر المثمر والخرنوب من الأشجار الحرجية والمثمرة التي تدعم التنوع البيولوجي، بينما تساهم أشجار الكينا في تحسين المناخ المحلي وتنقية الهواء”.

وتقدّمت البلدية “بالشكر للعمل البلدي في حزب الله على توفير الشتول، ولكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة”، مؤكدة أن “النشاط يشكّل خطوة أساسية ضمن خطتها البيئية، على أمل متابعة مبادرات مماثلة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الطبيعة وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة”.

المصدر: جمعية العمل البلدي