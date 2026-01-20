وزيرة خارجية فنلندا: نرفض المساس بسيادة غرينلاند

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إن بلادها تقف “بكل حزم” إلى جانب سيادة مملكة الدانمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، مؤكدة في الوقت ذاته أن فنلندا لا تسعى إلى أي مواجهة مع الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تفضل المسار الدبلوماسي والحوار.

وفي مقابلة مع “قناة الجزيرة” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” بسويسرا، شددت فالتونين على أن الحديث عن “بيع أو شراء” غرينلاند يمثل تجاوزا لسيادة الدانمارك، مؤكدة أن هذا “ليس الطريق الذي يجب أن يُتبع”، وأن القضايا الخلافية ينبغي حلها ضمن الأطر الدبلوماسية والتحالفات القائمة.

وأضافت أن فنلندا تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لضمان أمن حلف الناتو، لافتة إلى أن بلادها تمتلك خبرة واسعة في قضايا أمن القطب الشمالي، وتشرف على تدريب جنود أميركيين على العمل في الظروف القطبية القاسية، معتبرة أن “لا حاجة لإطلاق تهديدات من الصين وروسيا”.

وعن إرسال فنلندا عدداً محدوداً من قواتها إلى غرينلاند بناء على طلب دانماركي، أوضحت وزيرة الخارجية أن الخطوة لا تهدف إلى مواجهة الولايات المتحدة، بل تعكس التزاما أوروبيا بأمن القطب الشمالي باعتباره “مسألة جماعية” تهم جميع دول الحلف.

وفي ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، أعربت الوزير الفنلندية عن أملها في أن تنتهي الحرب “العدوانية” في أقرب وقت ممكن، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية سيادة الدول وتمكين الشعب الأوكراني من تقرير مصيره.

وقالت إن القوات الروسية تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، في ظل ظروف مناخية قاسية.

المصدر: وزيرة خارجية فنلندا