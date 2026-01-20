لبنان يشارك في جلسة لـ”مجلس حقوق الانسان” في جنيف

شارك لبنان في جلسة “الاستعراض الدوري الشام الرابعة لسجل حقوق الإنسان”، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني.

وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد الوفد اللبناني الذي ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الدفاع، الداخلية، الأمن العام، الشؤون الاجتماعية، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي هذا الاستعراض في إطار التقرير الوطني الذي قدّمته الدولة اللبنانية ضمن الآلية الوطنية لإعداد تقارير حقوق الإنسان، بمساهمة جميع الوزارات المعنية، تأكيدًا لاعتماد مقاربة حكومية شاملة وتشاركية في متابعة الالتزامات الدولية.

وشكّلت الجلسة محطة أساسية أكدت التزام لبنان منظومة حقوق الإنسان الدولية، حيث شهدت نقاشًا تفاعليًا مع أكثر من مئة دولة قدّمت مداخلات وأسئلة، أجاب عنها أعضاء الوفد اللبناني كلٌّ ضمن اختصاصه.

وألقت الوزيرة السيّد كلمة لبنان، شددت فيها على “التزام لبنان الثابت بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، معتبرة “الاستعراض الدوري الشامل فرصة شفافة لتقييم التقدّم وتحديد مسارات التحسين”، ومؤكدة أن “حماية حقوق الإنسان واجب دستوري في صلب مسيرة الإصلاح”.

وسلّطت السيد “الضوء على أبرز الخطوات الإصلاحية، ولا سيّما إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، تعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية التي باتت تغطي 60% من الفقراء، إضافة إلى اعتماد خطة العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين السوريين في 16/6/2025”.

وأكدت السيد أن “لبنان يجدد التزامه مسار الإصلاح والانفتاح على الحوار والمساءلة، باعتبار حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام