برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينقل 400 موظف من نيويورك إلى أوروبا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن خطط لنقل نحو 400 موظف من مقره في نيويورك إلى ألمانيا وإسبانيا، وذلك بعد خفض التمويل الأمريكي للبرنامج.

وقالت المنظمة في بيان رسمي: “هذه الخطوة جزء من جهود مستمرة للتكيف مع الوضع المالي والتنموي المتغير، وتعزيز الشراكات، وزيادة قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الأكثر ضعفًا في العالم”.

وأضاف البيان أن حوالي 300 موظف سينتقلون إلى بون في ألمانيا، فيما سينتقل 100 موظف إلى مدريد في إسبانيا. وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن الأمم المتحدة لديها بالفعل 27 مؤسسة ونحو 1200 موظف في بون، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالدبلوماسية الألمانية في ظل الضغوط التي تتعرض لها منظومة الأمم المتحدة والمبادئ متعددة الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض العام الماضي المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية بأكثر من 80 بالمئة ضمن برنامج حكومي أشرف عليه الملياردير إيلون ماسك، ما أدى إلى تأثير كبير على الموظفين في المقر الرئيسي للبرنامج بنيويورك.

المصدر: رويترز