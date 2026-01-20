ترامب يهدد ماكرون برسوم جمركية 200% للضغط للانضمام إلى ما يسمى «مجلس سلام غزة»

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، في حال رفضت باريس الانضمام إلى ما يُسمّى «مجلس السلام في غزة».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي أن فرنسا تتجه إلى رفض الدعوة الأميركية للانضمام إلى المجلس، في وقت قال فيه ترامب صراحة: «سأفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، وعندها سينضم ماكرون إلى مجلس السلام».

ويُذكر أن ما يسمى «مجلس السلام» أُسس، بحسب الطرح الأميركي، للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، غير أن مسودة ميثاقه لا تحصر صلاحياته بغزة، بل تمنحه تفويضاً أوسع للتدخل في نزاعات عالمية مختلفة.

وأظهرت مسودة الميثاق، التي نشرتها وسائل إعلام غربية، أن ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى المجلس، مشترطاً دفع مليار دولار نقداً مقابل العضوية لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأميركي. ولا يسري هذا القيد الزمني على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيّز التنفيذ.

وفي السياق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقّى دعوة للانضمام إلى المجلس، مؤكداً أن موسكو تدرس الاقتراح وستجري اتصالات مع الجانب الأميركي لاستيضاح تفاصيله.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقّى بدوره دعوة للانضمام، في حين دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء خطة ترامب للسلام في غزة، واصفاً إياها بأنها «سيئة لإسرائيل».

