مصرع 39 شخصًا وإصابة 123 بحادث تصادم قطارين فائقَي السرعة في جنوب إسبانيا

قتل 39 شخصًا وأصيب 123 آخرون بجروح خطيرة في حادث تصادم بين قطارين فائقَي السرعة جنوب إسبانيا، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن السلطات الإسبانية.

وقال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، على منصة “إكس”، إن “الصدمة كانت مروعة وأن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع بسبب المعلومات المقلقة حول الحادث”، مضيفًا أن 30 مصابًا بجروح خطيرة نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتفيد التفاصيل أن الحادث وقع عندما خرجت العربات الأخيرة من قطار تابع لشركة “إيريو”، كان في طريقه من ملقة إلى مدريد، عن مسارها بالقرب من أداموث، ثم اصطدمت بقطار آخر تابع لشركة “رينفي”، كان متجهًا في الاتجاه المعاكس نحو مدينة هويلفا. وأوضح الوزير أن الاصطدام كان عنيفًا للغاية، ما أدى إلى خروج العربات الأولى من قطار “رينفي” عن مسارها أيضًا.

وذكرت السلطات الإقليمية في الأندلس أن عدد المصابين تجاوز 70 شخصًا، فيما أكد الحرس المدني أن الحادث أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل في البداية، قبل أن تتضح حصيلة القتلى النهائية لاحقًا. وتابع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تطورات الحادث، مؤكدًا تعاون الحكومة مع السلطات المحلية.

وأعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن “قلقها البالغ” وقدمت “أحر التعازي لأسر الضحايا”، فيما تحدث رئيس قسم الإطفاء في قرطبة، فرانسيسكو كارمونا، عن تدمير هياكل القطارين، مشيرًا إلى أن بعض الركاب كانوا محاصرين داخل العربات.

وأعلنت شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف) تعليق حركة القطارات فائقة السرعة بين مدريد وقرطبة وإشبيلية وملقة وهويلفا طوال يوم الاثنين 19 يناير، ضمن إجراءات السلامة عقب الحادث.

المصدر: أ.ف.ب.