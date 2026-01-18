الأحد   
    لبنان

    نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية تناشد تعويض المتضررين

      تفقد رئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية، حسين درويش، مزارعي القطاع في منطقة عكار، وتواصل مع أعضاء النقابة في مختلف المناطق، وكلّفهم بمعاينة الأضرار التي سببتها العاصفة.

      وقال درويش “تبيّن أن الرياح العاتية ألحقت أضرارًا كبيرة بالإنتاج في منطقة عكار جراء فيضان النهر، في بلدات السماقية (120 خيمة) والضهيرة (170 خيمة)، وتم التبليغ عن أضرار في البقاع الغربي والساحل اللبناني”.

      وناشد درويش “المعنيين تحمّل مسؤولياتهم والكشف على الأضرار وإجراء الإحصاءات اللازمة لتعويض المتضررين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

