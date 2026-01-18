تحذير من حرب صينية محتملة على تايوان: السيناريو الكارثي

قدّم الكاتب والمحلل السياسي “نيكولاس كريستوف” في صحيفة “نيويورك تايمز” تحليلاً يحذر من سيناريو صدام صيني–تايواني قد يتحول إلى حرب شاملة تشمل الولايات المتحدة وحلفاءها.

وأوضح كريستوف أن “الحرب قد تبدأ بتحركات صامتة، مثل نقل بكين لأصولها المالية وحملات وطنية للتبرع بالدم، يليها هجمات سيبرانية على تايوان لتعطيل شبكات الكهرباء والمصارف، واستهداف القصر الرئاسي ومقرات الجيش والاستخبارات، وربما قواعد أميركية في اليابان وغوام”.

وأضاف أن “الصين قد تفرض حصارًا بحريًا خانقًا على تايوان، بهدف منع الدعم الخارجي، مع احتمال فرض طوق جمركي على السفن التجارية، ما يرفع كلفة الشحن ويقوض الاقتصاد التايواني، خصوصًا بالنظر لاعتماد الجزيرة شبه الكامل على واردات النفط والغاز، المخزون منها لا يكفي سوى لأسابيع قليلة”.

وأشار كريستوف إلى أن “هذا السيناريو، وإن بدا متطرفًا، مستوحى من خبرات مخططين عسكريين، ويعكس تهديد المنطقة الرمادية الحالية التي تمثل ضغطًا يوميًا على تايوان وقد تتطور إلى مواجهة عسكرية شاملة”.

واختتم بالتحذير من أن “أي محاولة لضم تايوان ستغير موازين القوى في المحيط الهادي وتهدد الاقتصاد العالمي، خاصة مصانع الرقائق الإلكترونية التايوانية”، مؤكداً أن “الردع هو الخيار الوحيد، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من تايوان نفسها لمواجهة التهديد الصيني”.

المصدر: نيويورك تايمز