الجيش السوري يعلن الدخول إلى محافظة الرقة

أعلن الجيش السوري منطقة غرب الفرات منطقةً عسكريةً مغلقة، وأن قواته بدأت بالدخول إلى محافظة الرقة انطلاقًا من مدينة دير حافر شرقي حلب، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من المنطقة.

وأكدت هيئة العمليات السيطرة على أربعٍ وثلاثين بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي، بينها دير حافر ومسكنة. وأعلنت بشكل رسمي في وقت متأخر من ليل امس عن وصول قوات الجيش السوري الى مدينة الطَبَقَة بريف الرقّة، بما فيها سد الفرات.

وفي اربيل، التقى المبعوث الأمريكي توم برَّاك، قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وبحسب مصدر في رئاسة إقليم كردستان العراق، فقد شملت اللقاءات الزعيم الكردي مسعود بارزاني، على أن يلتقي برَّاك لاحقًا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.