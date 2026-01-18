باكستان | مصرع 3 أشخاص جراء اندلاع حريق بمركز تجاري في مدينة كراتشي

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

ونشرت السلطات عدة سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، كما أفاد مسؤولون في فرق الإطفاء أن عددًا من الأشخاص حوصروا داخل المركز التجاري.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن السلطات الباكستانية نشرت ما لا يقل عن 18 سيارة إطفاء وثلاث خراطيم مياه للسيطرة على الحريق، وانضم لاحقًا رجال إطفاء من البحرية الباكستانية، مزودين بخراطيم المياه الخاصة بهم، إلى عمليات الإطفاء، حيث تُبذل الجهود حاليًا لإخماد الحريق المتبقي داخل المبنى بشكل كامل.

المصدر: وكالة يونيوز