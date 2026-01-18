“قسد” تعلن عن هجوم للجيش السوري على غرانيج وأبو حمام والكشكية والذيبان والطيانة بريف دير الزور

أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الجيش السوري يهاجم الآن عددا من النقاط العسكرية التابعة لقواتها في ريف دير الزور الشرقي.

ويشمل هجوم الجيش السوري مناطق غرانيج، وأبو حمام، والكشكية، والذيبان، والطيانة في ريف دير الزور الشرقي.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتلك الفصائل، مؤكدا أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قواته تتصدى للهجمات، وتتعامل مع مصادر النيران، في إطار ما وصفه بـ”الدفاع عن النفس وحماية المناطق التي تنتشر فيها قوات قسد”، دون الإشارة إلى حجم الخسائر حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الميداني في مناطق شرق سوريا بين قوات “قسد” الكردية والجيش السوري.

المصدر: روسيا اليوم