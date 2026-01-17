بلدية سجد تستلم 300 شتلة خروب مقدّمة من “جهاد البناء” والعمل البلدي في حزب الله في جبل عامل الثانية

اعلنت بلدية سجد عن استلام 300 شتلة خروب مقدّمة من مؤسسة جهاد البناء، وذلك بالتعاون مع العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية، في إطار استكمال أعمال التشجير على طريق سجد – كفررمان.

وتقدّمت البلدية بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة جهاد البناء والعمل البلدي على الدعم القيّم، مؤكدةً استمرارها في تنفيذ المشاريع البيئية التي تساهم في حماية الطبيعة وتعزيز المساحات الخضراء لما فيه خير البلدة وأهلها.

وحثّت بلدية سجد جميع الأفراد والمؤسسات على المبادرة إلى دعم والمساهمة في المشاريع الإنمائية والبيئية لما لها من أثر إيجابي مباشر على البلدة والمجتمع.