بلدية كفرفيلا تنفّذ سلسلة أعمال صيانة ضرورية ضمن متابعتها الدائمة للبنى التحتية

أنجزت بلدية كفرفيلا خلال الفترة الماضية سلسلة من أعمال الصيانة الضرورية ضمن نطاق البلدة، وذلك في إطار متابعتها الدائمة لشؤون البنى التحتية.

وقد شملت الأعمال تنظيف شبكة تصريف المجارير في منطقة عين المغاريق، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. كما تم إجراء صيانة لعدد من ريغارات الصرف الصحي في حي الشطايب، فضلًا عن تنظيف مجاري مياه الأمطار وتنفيذ أعمال صيانة طارئة لبعض الطرقات. كذلك قامت البلدية بأعمال صيانة طارئة لشبكة الكهرباء لمعالجة الأعطال وضمان السلامة العامة.

وأكدت البلدية استمرارها في القيام بما يلزم من أعمال للحفاظ على السلامة العامة وتحسين الواقع الخدماتي في البلدة.

المصدر: جمعية العمل البلدي