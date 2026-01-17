السبت   
   17 01 2026   
   27 رجب 1447   
   بيروت 23:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بلدية كفرفيلا تنفّذ سلسلة أعمال صيانة ضرورية ضمن متابعتها الدائمة للبنى التحتية

      أنجزت بلدية كفرفيلا خلال الفترة الماضية سلسلة من أعمال الصيانة الضرورية ضمن نطاق البلدة، وذلك في إطار متابعتها الدائمة لشؤون البنى التحتية.

      وقد شملت الأعمال تنظيف شبكة تصريف المجارير في منطقة عين المغاريق، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. كما تم إجراء صيانة لعدد من ريغارات الصرف الصحي في حي الشطايب، فضلًا عن تنظيف مجاري مياه الأمطار وتنفيذ أعمال صيانة طارئة لبعض الطرقات. كذلك قامت البلدية بأعمال صيانة طارئة لشبكة الكهرباء لمعالجة الأعطال وضمان السلامة العامة.

      وأكدت البلدية استمرارها في القيام بما يلزم من أعمال للحفاظ على السلامة العامة وتحسين الواقع الخدماتي في البلدة.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : قوات العدو تنفذ تفجيرا في بلدة عديسة جنوب لبنان

      مراسل المنار : قوات العدو تنفذ تفجيرا في بلدة عديسة جنوب لبنان

      العلاقات الإعلامية توضح : يتم التداول في وسائل الإعلام جملة ناقصة من خطاب الأمين العام لحزب الله أدى إلى تغيير المعنى الأصلي للكلام

      العلاقات الإعلامية توضح : يتم التداول في وسائل الإعلام جملة ناقصة من خطاب الأمين العام لحزب الله أدى إلى تغيير المعنى الأصلي للكلام

      بلدية سجد تستلم 300 شتلة خروب مقدّمة من “جهاد البناء” والعمل البلدي في حزب الله في جبل عامل الثانية

      بلدية سجد تستلم 300 شتلة خروب مقدّمة من “جهاد البناء” والعمل البلدي في حزب الله في جبل عامل الثانية