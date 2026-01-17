تنبيه عاجل لمربي الماعز والأغنام من المركز الزراعي في بنت جبيل / وزارة الزراعة

في ظل رصد بعض أعراض الحمى القلاعية في بعض قرى قضاء بنت جبيل وريثما يتم التأكد من الحالات لإجراء المقتضى، يطلب إليكم تشديد الإجراءات الصحية لكي لا يتعرض القطيع لخسائر جسيمة ويُسهم في انتشار المرض.

وعليه، يجب على جميع المربين عند ملاحظة اي اعراض الالتزام الفوري بالإجراءات التالية دون استثناء:

أولًا: الحجر والعزل (إجراء فوري)

١- حجر القطيع كاملًا ومنع خروجه أو إدخال حيوانات جديدة.

٢- عزل أي حيوان تظهر عليه الأعراض فورًا في مكان منفصل ومغلق.

٣- منع الزيارات ومنع دخول أي أشخاص أو مركبات غير ضرورية إلى المزرعة.

ثانيًا: التعامل الأولي مع الحالات المشتبه بها

– البدء فورًا بإعطاء العلاج الداعم للحيوانات المصابة تحت إشراف بيطري:

• Antibiotics مضاد حيوي (للوقاية من العدوى الثانوية البكتيرية).

• Antihistamines مضاد تحسسي (لتخفيف الأعراض الالتهابية).

• Multivitamin مُركّب متعدد الفيتامينات (لدعم المناعة وتسريع التعافي).

تنبيه مهم: العلاج الأولي الداعم لا يغني عن الإبلاغ، ولا يوجب استخدام أي دواء بجرعات عشوائية بل يجب مراجعة الطبيب البيطري.

ثالثًا: النظافة والتطهير

• تطهير الأدوات، الأحذية، ومداخل الحظائر يوميًا بمطهرات معتمدة.

• التخلص الآمن من المخلفات وعدم رميها في العراء.

رابعًا: الإبلاغ والتعاون

• الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها على رقم الواتساب الخاص بالمركز الزراعي في بنت جبيل: 27450034.

• الالتزام الكامل بتعليمات الفرق البيطرية، بما في ذلك التلقيح في حال جهوزية اللقاح، إضافةً للإجراءات التنظيمية التي تُقرّها الوزارة.











المصدر: جمعية العمل البلدي