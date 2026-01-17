دراسة | القواعد الامريكية المهددة في غرب آسيا

نشر مركز الاتحاد والتطوير ملف يتضمن القواعد الامريكية التي هددت إيران بضربها في حال تعرضها لأي ضربة.

القواعد البحرية

قاعدة نشاط الدعم البحري في البحرين، وهي مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية NAVCENT، ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. كما تعتبر هذه القاعدة قريبة من ميناء خليفة بن سلمان، وقادرة على استقبال حاملات الطائرات الأمريكية.

انفقت الولايات المتحدة 580 مليون دولار على توسيع المنشأة، وإجمالي 2 مليار دولار منذ تأسيسها، وتتضمن أيضاً تسهيلات بحرية للعدو الصهيوني.

قاعدة ليمونيرفي دجيبوتي، وكانت في السابق قاعدة للفيلق الأجنبي الفرنسي. تستضيف 4000 جندي أمريكي أعلنت وزارة الحرب الامريكية نشرهم بحجة محاربة حركة الشباب الصومالية.

وتعتبر منشأة بحرية، وتشترك في مدرج للطائرات بطول 10335 قدمًا مع مطار جيبوتي أمبولي الدولي يستخدم لتنفيذ العمليات ضد اليمن بواسطة الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

ميناء الدقم في سلطنة عمان، وهو حوض لبناء السفن البحرية البريطانية العمانية الذي تم افتتاحه مؤخرًا في الدقم. سمحت المرافق الموسعة مؤخرًا في الدقم بإصلاح وصيانة سفن البحرية الأمريكية. وهذا الميناء قادر على دعم حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية.

ميناء جبل علي في الامارات، وهو من أكثر موانئ البحرية الأمريكية ازدحامًا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، كما يعتبر أكبر ميناء للمياه العميقة في العالم، وقادر على رسو حاملات الطائرات الأمريكية.

ميناء صلالة في سلطنة عمان، وهو أكبر ميناء في عُمان، تُشغّل وكالة اللوجستيات الدفاعية (DLA) وهي وكالة دعم قتالي تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مركزًا مُفتَتحًا لمعالجة المواد في هذا الميناء.

يُوفّر هذا المرفق خدمات تجميع المواد، وإعادة الشحن، والتخزين قصير الأمد، والتسليم لسفن البحرية الأمريكية الزائرة وغيرها من العملاء الأمريكيين في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

قاعدة الفجيرة البحرية في الامارات، التي تقع على حدود الخليج، قبل عبور مضيق هرمز، وتوفر رابطًا بريًا لوجستيًا بجبل علي في حال إغلاق مضيق هرمز.

ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي في السعودية، والذي أجرت الولايات المتحدة مفاوضات لترقيتهما مع المملكة السعودية لإتاحة إمكانية جعله أكثر قابلية للاستخدام من قبل القوات الأمريكية في حال سحب قوات امريكية من قواعد أخرى في حال حصول توتر أو تهديد عسكري للقوات الامريكية المنتشرة شرق السعودية.

المرافق المشتركة

قاعدة قرية إسكان في السعودية، وهو مرفق سكني يضم فلل مفروشة بالكامل للموظفين والمدربين والمستشارين العسكريين في السعودية. تستضيف القاعدة أيضًا مجموعة المساعدة العسكرية وأفراد من الجيش الامريكي يعملون في برنامج تحديث الحرس الوطني العربي السعودي ووزارة الداخلية.

هذه القاعدة غير مخصصة للعمليات القتالية، حيث يتم توفير أمن القاعدة من قبل وحدة الشرطة العسكرية الامريكية 341.

معسكر عريفجان في الكويت، وهو مقر رئيسي للقوات العسكرية الامريكية في الكويت. تم بناؤه من قبل الحكومة الكويتية بتكلفة 200 مليون دولار ليحل محل هيكل القاعدة المؤقتة الذي تم استخدامه في الأصل منذ حرب الخليج. يتميز بمحطة بريد عسكرية مشتركة.

مرافق الجيش

قاعدة الكويت البحرية / معسكر باتريوت، وهذه منشأة تابعة للجيش الأمريكي. تشترك في المساحة مع القاعدة البحرية الكويتية. في أثناء غزو العراق عام 2003، قامت البحرية الأمريكية ببناء رصيف مؤقت، يُعرف باسم نظام الجسر المرتفع النموذجي (ELCAS/M)، لدعم تفريغ المعدات.

معسكر بيورينغ في الكويت، وهو مدينة عسكرية متكاملة يمكنها استيعاب عدد من الألوية، وتضم مطاراً للنقل وتسهيلات لإيواء القوات العسكرية الامريكية التي تنتقل أو تنهي مهماتها في العراق.

يحتوي المعسكر على مدرج عسكري بطول 5215 قدمًا مزود برادارالاقتراب الدقيق (PAR) الذي يوفر إمكانية الهبوط الآمن في ظروف الرؤية الضعيفة والمنخفضة بفعل الرمال أو الضباب. استعمل للطوارئ إبان قصف قاعدة عين الأسد في العراق ثأراً للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.

معسكر السيلية في قطر، وهو منشأة تابعة للجيش الأمريكي يمكنها تخزين المعدات المشتركة، تعمل كنقطة تموضع مسبق لمعدات مدرعة تكفي لواء واحد. وتتميز بعدد كبير من المستودعات التي يتم التحكم في مناخها.

تضم منشأة لإصلاح أضرار عربات سترايكر والتي قامت بإصلاح مئات المركبات من طراز سترايكر التي تضررت في القتال في العراق وأفغانستان.

منشأة رادار ديمونا في فلسطين المحتلة، والتي تأوي عشرات الجنود والاختصاصيين الامريكيين العاملين في مجال الحرب الالكترونية، وتحتوي على نظام الرادار AN/TPY-2، وهو نوع من رادارات النطاق X، كما تستخدم لرصد الصواريخ الباليستية القادمة المحتملة من إيران.

للاطلاع على تفاصيل أخرى عن القواعد المهددة، اضغط هنا لقراءة كامل الدراسة.

المصدر: مركز الاتحاد للابحاث والتطوير