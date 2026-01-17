ميلادينوف ممثلاً سامياً لغزة.. البيت الأبيض يعلن تشكيلة مجلس السلام

أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من اليوم السبت، تشكيلة ما أسمته «مجلس السلام» لقطاع غزة، وتعيين ممثل سامٍ لإدارة المرحلة المقبلة، بالتزامن مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية أعمالها، وبعد يومين على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر البيت الأبيض أنه جرى تعيين نيكولاي ميلادينوف ممثلاً سامياً لغزة، وهو دبلوماسي وسياسي بلغاري شغل سابقاً منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.

وبحسب المعلومات، تولّى ميلادينوف في وقت سابق مناصب عدة، بينها وزير الخارجية ووزير الدفاع في بلغاريا، إضافة إلى عضويته في البرلمان الأوروبي. كما عُيّن عام 2013 ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بقرار من الأمين العام الأسبق بان كي مون.

وضمّ ما يسمى ب “مجلس السلام” الذي أعلنته الإدارة الأميركية كلاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب.

كما أعلن البيت الأبيض تعيين آرييه لايتستون وجوش جرينباوم مستشارين للمجلس، بالتوازي مع العمل على إنشاء مجلس تنفيذي لغزة لدعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.

وفي السياق نفسه، جرى تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية التي تنص عليها الخطة الأميركية لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي، ويُفترض أن يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس السلام بموجبها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث أن اللجنة بدأت رسمياً أعمالها من القاهرة، تمهيداً للانتقال إلى القطاع، للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة.

المصدر: رويترز