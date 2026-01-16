الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 19:48
    تقارير مصورة

    لقاء نقابي للمهندسين في الجنوب

    نقيب المهندسين فادي حنا يلتقي المهندسين ويجول في مدية النبطية بعد دمار الحرب

    المصدر: موقع المنار

