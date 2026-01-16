الوزير رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم في مكتبه ،وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي، ضم: المدير الإقليمي لعمليات البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والمدير الإقليمي لقطاع البنى التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى مدير العمليات وفريق عمل الوزير .

وخلال اللقاء، تم استعراض المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية، خصوصا في مجال مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

كما تركز النقاش على مشروع LEAP (Lebanon Emergency Assistance Project)، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تصديقه قانونيا، اي قرض ال 250 مليون دولار لإعادة الإعمار ، وتم الاتفاق على كيفية تفعيل هذا القرض ووضع خطة عملية بالتنسيق مع الوزارة والبلديات لدعم لبنان في التعافي وإعادة الإعمار، وبناء البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2024، بهدف استعادة الخدمات الحيوية للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار جولة استطلاعية للاطلاع على احتياجات الوزارة وأولوياتها للمرحلة المقبلة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ودعم المشاريع الحيوية للبنية التحتية في لبنان.

وأكد رسامني في خلال اللقاء “أهمية التعاون مع البنك الدولي في المشاريع التي تمس حياة المواطنين مباشرة”، مشددا على “أن الوزارة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق كافة.

المصدر: بيان